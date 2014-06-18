فريق هجر يضم الراشد إلى صفوفه

وقعت إدارة نادي هجر رسميا عقدا احترافيا لمدة موسم واحد مع المهاجم محمد الراشد، وذلك لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، وبوجود مدير الاحتراف في نادي هجر الكابتن عمر الصفراء.

الجدير بالذكر أن الراشد سبق له أن مثل فريق التعاون والاتحاد وأخيرا الاتفاق قبل أن ينتقل إلى صفوف هجر، ويعتبر من لاعبي الخبرة، ومن المنتظر أن يشكل إضافة فنية إلى فريق هجر، وتقرر أن يلتحق الراشد بالفريق الأول في معسكره الخارجي والمقام حاليا" في تركيا، وسوف يستمر لمدة أسبوعين.