الكويت يعلن عن رحيل روجيرو إلى الشباب

أعلن نادي الكويت الكويتي عن موافقة مجلس إدارة ناديه على انتقال روجيرو دي أسيس، صانع الألعاب البرازيلي، الى نادي الشباب السعودي، بطل كأس الملك في الموسم المنصرم.

وجاء إعلان النادي الكويتي عن رحيل لاعبه بالإعارة لموسم، عن طريق عادل عقله، مدير الفريق، ومن خلال تغريدة في صفحة النادي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وبدأ الشباب مفاوضاته مع اللاعب منذ أسابيع، بالانتقال الكامل، قبل أن يصطدم برفض الكويتيين، ليغير عرضه الى استعارة البرازيلي لموسم، وهو الأمر الذي أثار انقساماً في مجلس ادارة نادي الكويت.

ويعد صانع الألعاب البرازيلي (27 عاماً) من أقدم المحترفين في الكويت، حيث حضر الى نادي العاصمة في سبتمبر 2008، ومنذ ذلك الحين وهو يدافع عن ألوانه، حيث حقق معه بطولات الدوري وكأس الاتحاد الكويتي وكأس ولي العهد، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين.