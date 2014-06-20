استقبال جماهيري صاخب للقائد نور

تقدّم محمد نور، نجم الكرة السعودية، تدريبات فريق اتحاد جدة، لأول مرة بعد خروجه من النادي الجداوي قبل أكثر من عام وشهرين وسط حضور جماهيري كثيف رحّب بعودة القائد مجدداً إلى المنزل الأصفر.

وحسم إبراهيم البلوي، رئيس النادي، عودة نور في الأيام الماضية بعدما اتفق الطرفان على كافة الأمور المتعلقة بعودة البالغ 36 عاماً إلى جدة قادماً من الرياض بعدما دافع عن ألوان فريق النصر لمدة موسم ونصف حقق معه بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وانطلقت تدريبات الفريق تحت إشراف المدرب خالد القروني الذي يسعى لتجهيز الفريق لمنافسات الموسم المقبل، حيث ينتظر الاتحاد مشاركة مهمة أمام فريق العين الإماراتي في دور ربع النهائي الآسيوي، فيما تعاقد مسؤولو الفريق مع الأردني محمد الدميري لتدعيم الفريق.

يُذكر أن نور توّج مع الاتحاد بأكثر من 20 بطولة محلية وخارجية، فيما خرج من النادي إبان إدارة الفايز ونائبه جمجوم وسط معارضة جماهيرية كبيرة، تلاشى بعضها بعد تحقيق شباب الفريق لبطولة كأس الملك 2013 من أمام فريق الشباب.