سكولاري.. صفوت.. خليلو.. تجارب سعودية في المونديال

شهدت نهائيات كأس العالم 2014 التي تحتضنها الملاعب البرازيلية الشهر الجاري، إشراف مدربين كبار على 32 منتخباً مشاركاً في المحفل العالمي فيما سبق لبعض حاملي الحقائب التدريبية العمل بالأندية السعودية.

وحصرت "العربية نت" أسماء المدربين الذين سبق لهم الحضور إلى الدوري السعودي وتولوا تدريب أندية الهلال والاتحاد والأهلي، بينما فشلت عملية المفاوضات مع البقية تحت أسباب عديدة.

مدرب البرازيل، فيليب سكولاري، الملقّب بالداهية، خاض تجربة كبيرة مع النادي الأهلي عام 1985، وعاد إليه مجدداً مرة أخرى في 1991. كما سبق وأن درب نادي الشباب في العاصمة الرياض، ويعتبر البرازيليون أن العجوز سكولاري بإمكانه نيل كأس العالم 2014.

مدرب الجزائر، وحيد خليلوزيتش، الذي درب فريق اتحاد جدة عام 2006، ثم رحل عن النادي الجداوي بعدما انخفضت نتائج الفريق الأصفر ورحل المدرب البوسني ليدرب منتخب ساحل العاج.

مدرب البوسنة والهرسك، صفوت سويستش، الذي درّب الهلال عام 2001، ولكن نتائج المدرب البوسني لم ترض القيادة الزرقاء، ليتم إبعاده عن الفريق، فيما وصفه نواف التمياط بأنه أحد المدربين الرائعين بجانب سيرته الذاتية كلاعب مميز.

مدرب كولمبيا، خوسيه بيكرمان، تفاوضت معه إدارة النصر عام 2011 ولم تنجح المفاوضات بسبب رفض المدرب خوض تجربة في الخليج.

مدرب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، رفض التوقيع لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تدريب المنتخب الوطني، وقد صرح عام 2001 بأنه تلقى عرضاً رسمياً ولكنه رفض الموافقة لاحقاً.

مدرب إيران، كارلوس كيروش، رفض تدريب المنتخب السعودي عام 2011، وفضل المدرب البرتغالي البقاء مع المنتخب الإيراني الذي يقاتل للحصول على بطاقة التأهل نحو الدور الستة عشر بمونديال البرازيل.

مدرب تشيلي، خورخي سامباولي، قيل إنه وقع عقداً مبدئياً مع إدارة نادي الهلال عام 2012، ولكن لم يتم إكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقد النهائي مع المدرب الأرجنتيني.

مدرب اليونان، فرناندو سانتوس، تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية مفاوضة مسؤولي فريق الاتحاد، للمدرب البرتغالي أثناء شهر فبراير الماضي، مقابل ثلاثة ملايين دولار أمريكي، فيما تم وضع سانتوس ضمن خيارات الإدارة الأهلاوية في الفترة الماضية قبل أن يتم التعاقد مع السويسري جروس.