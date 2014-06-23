الأخضر السعودي يفتتح تحضيراته بأستراليا والأوروغواي

تأكد رسميا مواجهة المنتخب السعودي لنظيريه الأسترالي والأوروغوياني في مباراتين وديتين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين على التوالي، ضمن تحضيرات الفريق الأخضر لدورة الخليج التي تحتضنها الرياض شهر نوفمبر المقبل، واستعداداته أيضا لنهائيات كأس آسيا التي ستلعب في أستراليا يناير من العام المقبل.

وكان الفريق السعودي قد عقد معسكرا قصيرا الشهر الماضي لعب في مباراتين وديتين ضمن برنامجه التحضيري للمناسبتين. يذكر أن السعودية تحمل لقب كأس الخليج ثلاث مرات، واحدة منها تحققت في الرياض العام 2002 تحت قيادة المدرب المحلي ناصر الجوهر، فيما تحمل لقب آسيا أيضا ثلاث مرات من أصل ست مرات لعب فيها على نهائي الكأس. وتغيب الكأس الخليجية عن السجلات السعودية منذ العام 2003.

آخر مرة تم تحقيقها في الكويت، بينما لم تعرف الكرة السعودية كأس القارة الصفراء منذ العام 1996 رغم بلوغها نهائيين بعد ذلك التاريخ خسرهما على التوالي بالنتيجة نفسها أمام اليابان والعراق.

يشار إلى أن الأخضر الحالي يقبع في مركز متأخر بعد المئة في التصنيف العالمي، ويقوده منذ عام المدرب الإسباني المغمور لوبيز كارو الذي خلف الهولندي رايكارد.