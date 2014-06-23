العروبة يضم مساعد ندا لموسم واحد

أنهت إدارة العروبة التعاقد مع مساعد ندا، مدافع نادي القادسية الكويتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في ثالث تجربة سعودية للاعب خلال 7 أعوام.

وتعد صفقة ندا أولى الصفقات نادي العروبة الأجنبية خلال الفترة الحالية، فيما تسعى إدارة مريح المريح لحسم ملف آخر خلال الأسبوع المقبل بالتعاقد مع مهاجم، في ثاني الصفقات الأجنبية.

وسبق للدولي الكويتي أن خاض تجربتين احترافيتين في الأندية السعودية، كانت الأولى مع النصر عام 2007، وعلى سبيل الإعارة لمدة ثلاثة أشهر، فيما كانت الثانية بقميص نادي الشباب عام 2010 وبنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحقق ندا بطولة كأس الخليج 19 في اليمن مع منتخب بلاده، بعد 14 عاماً من غياب "الأزيرق" عنها، فيما حقق كأس الأمير فيصل بن فهد مع نادي الشباب، والدوري الكويتي مع نادي القادسية.