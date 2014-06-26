عبد الله بن مساعد: لن أتخذ قراراً قبل 3 أشهر

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حرصه على الاهتمام بكافة المجالات التي تهم الشباب، والتركيز على جميع الرياضات وخاصة الألعاب المختلفة.

وقال الرئيس المعين اليوم، في مداخلته الأولى بعد تعيينه، لقناة "العربية": "تشرفت بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وتكلم لي عن طموحاته لشباب الوطن، وأسأل الله أن يوفقني لخدمة البلاد والعباد". وتابع: "سأعتمد على الكفاءات الموجودة، والاستفادة من تجربة من سبقني، وآخرهم الأمير نواف بن فيصل الذي سأستفيد من توجيهاته ونصائحه".

وينطلق الأمير عبدالله بن مساعد، من خبرة عريضة في العمل الرياضي، وعن ذلك يقول: "أنا متواجد بالمجال الرياضي داخل وخارج المملكة، وأعرف المشاكل التي تعاني منها الرئاسة العامة، وسأستعين بخبرات خارجية، وأخرى داخل المملكة، وأعد الرياضيين بأن أضع الله نصب عيني، وأن يكون عملي قائماً على الأمانة والجد".

وعن أول قرار سيتخذه، أجاب رئيس الهلال السابق: "في الأشهر الـ3 الأولى سأحاول دراسة الوضع، ومعرفة مجالات العمل والخبرات الموجودة، ومعرفة المشاكل التي أعرف عنها أساساً، لكن معرفتها من خارج المنظمة تختلف تماماً عن معرفتها من داخلها، وبعدها سأضع خطة عمل، والاهتمام بجميع الجوانب، وليس الرياضية فقط كما أوصاني المليك".