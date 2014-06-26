مورايس: لن أنقل تجربة مورينيو إلى الشباب

يعترف جوزيه مورايس، مدرب الشباب الجديد، أنه تأثر بمواطنه جوزيه مورينيو، الذي عمل معه في 3 مراحل سابقة، لكنه لن ينقل تجربة الـ"سبيشل ون" إلى الملاعب السعودية.

وقال مورايس في مؤتمره الصحافي اليوم: "أنا لست قلقاً من مواجهة النصر في أولى مباريات الموسم السعودي، لدي أولويات، وأهمها أنني أعد الفريق لجميع المسابقات وليس لمباراة واحدة".

وكشف المدرب البرتغالي، الذي يعود إلى الشباب من جديد، أنه سيستغل المعسكر الإعدادي لتجهيز لاعبي الشباب على أعلى مستوى، ويقول: "سأعمل على تجهيز اللاعبين بشكل مثالي، كي نخوض الموسم بجاهزية عالية". وتابع: "أريد مساعداً سعودياً، وأنتظر الأسماء التي تريد الإدارة طرحها علي والاختيار من بينها لتكون بجانبي، لأن وجود مساعد محلي سيساعدني على فهم أوضاع اللاعبين وقدراتهم، وسيقرب وجهات النظر بيني وبينهم، وإيصال الفكرة المطلوبة للاعبي الفريق".

ويرى مورايس أن خطته سترتكز على دمج جميع اللاعبين بفريق واحد، وصناعة مزيج بين الشباب ولاعبي الخبرة، وفي هذا السياق يورد: "ليس من الضروري أن يصنع الشباب فريقاً جيداً، لكن هناك لاعبون كبار في السن صنعوا ما عز عنه الصغار.. الأمر لا يتعلق بالعمر، بل بمقدرة اللاعب على الهناية بنفسه وحفاظه على مستواه الفني".