استقبال جماهيري أهلاوي للكولومبي بالومينو

وصل الكولومبي خايرو بالومينو، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء السبت، من أجل الانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الإعدادي قبل بداية الموسم المقبل.

وكان في استقبال بالومينو (26 عاماً) جمع غفير من جماهير النادي الأهلي بجانب محمد شليه إداري الفريق الأول، فيما التقطت الجماهير صورا تذكارية مع لاعب الوسط الذي أبدى سعادة كبيرة بعودته مرة أخرى إلى النادي الجداوي للدفاع عن ألوانه الخضراء.

ووقعت إدارة الأهلي مع بالومينو لمدة عامين، بعد مماطلة الإكوادوري بيدرو كويونيز. ولعب خايرو بشعار الأهلي بين عامي 2011 و2013، وقدم مستويات دفاعية مميزة، فيما كان يستعين به جاروليم، مدرب الأهلي السابق في خانة الدفاع بجوار كامل الموسى.