الشباب يقترب من الزيمبابوي موسونا

توصل الشباب لاتفاق مع نادي كايزر تشايفرز الجنوب إفريقي، لانتقال مهاجم الأخير نوليج موسونا إلى صفوف بطل كأس الملك السعودي بدءاً من الموسم المقبل.

ووفقا لمصادر "العربية.نت"، فإن الاتفاق بين اللاعب الزيمبابوي الدولي والنادي العاصمي بات وشيكاً، ليكون المهاجم الهداف رابع اللاعبين الأجانب في صفوف "الليث" بعد التعاقد مع طارق خطاب والبرازيلي روجيريو.

وبزغ نجم موسونا مبكراً، ليشاهده كشافو فريق كايزر تشايفرز ويضموه إلى صفوف الفريق صيف 2009، رغم أنه لم يلعب أي دقيقة في الدوري الزيمبابوي الممتاز، وبعد موسم وحيد في الدوري الجنوب الإفريقي، ومجموعة من الأهداف الحاسمة التي سجلها رغم خوضه أغلب المباريات كبديل، حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري المحلي.

وفي الموسم التالي، سجل 15 هدفاً في 28 مباراة، ليكون هدافاً للدوري الجنوب إفريقي، وبعد سباق حام بين هوفنهايم الألماني وسيلتك الأسكتلندي على ضمه، نجح الألمان بضمه، ولعب موسمه الأول في ألمانيا، محرزاً هدفاً وحيداً في شباك فريبورغ، لكن هوفنهايم أعاره إلى مواطنه أوغسبورغ، ولم يهز الشباك سوى مرة وحيدة.

وعاد المهاجم الشاب (24 عاماً) إلى كايزر تشايفرز في الموسم السابق، وسجل 8 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، سجل نوليج 12 هدفاً لمنتخب بلاده في 18 مباراة بالتصفيات الإفريقية ومباراتين ودية.

وأبقى الشباب لاعبه البرازيلي رافينيا، فيما تبحث إدارته عن بيع عقد الكولومبي ماكنيلي توريس، ولم تجدد إعارة الفلسطيني عماد خليلي.