المظالم تستقبل شكوى عضو اتحادي ضد رعاية الشباب

قبل ديوان المظالم، صباح الخميس، النظر في الدعوى التي تقدم بها حسام المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق، الذي تمت إقالته مع آخرين من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الـ13 من شهر أبريل الماضي.

وأكد المرزوقي لـ"العربية.نت" أن المحكمة الإدارية في الرياض ستحدد موعدا للجلسة الأولى خلال الأسبوع المقبل. وقال العضو المشتكي في حديث خاص: "رأينا أن قرار رعاية الشباب غير منطقي، رفعنا برقية للأمير نواف بن فيصل منذ نهاية الموسم، كي نعرف حيثيات القرار، ولم يأتنا رد، واضطررنا من رفع القضية إلى الجهات القضائية بالمملكة".

وأصدر الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب "الذي تم إعفاؤه يوم الخميس"، قرارا منتصف شهر أبريل، بحل مجلس إدارة نادي الاتحاد، والإبقاء على رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البلوي، كما أصدر أيضا قرارا بحل المجلس التنفيذي الشرفي، وذلك نظرا لعدم قيام مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية بالشكل المطلوب، ما طرأ من مستجدات تبين عدم قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف النادي وممارسة صلاحياته المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، وعدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالشكل النظامي، نظرا للخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة وخلافات أعضاء الشرف.

وأعلن حسام المرزوقي فحوى شكواه قائلاً: "قرار الإقالة أو حل المجلس لم يصلنا بخطاب رسمي ولم نستلمه أصلاً، قرأنا نص الخطاب مثل الجميع عبر وسائل الإعلام، تواصلنا مع مكتب رعاية الشباب في جدة ولم يصلنا شيء منهم، أرسلنا برقية للأمير نواف بن فيصل ولم يرد علينا". وأضاف العضو المقال: "بحسب النظام لا يجوز إسقاط إدارة منتخبة، كيف لا تسقط الإدارة بالكامل ويبقى الرئيس دون الأعضاء؟ هذه عملية انتقائية ولا تجوز قانونياً".

وأشار المرزوقي إلى أن محاميه ينتظر تحديد موعد القضية بعدما جاء التأكيد بقبول النظر في الدعوى من المحكمة، فيما يستند الثنائي إلى أنظمة ولوائح قانونية، فيما رفض التأكيد على رغبته العودة إلى مجلس الإدارة في حال كسب القضية بينما يطالب فقط بحقوقه الأدبية والمهنية.

صورة تذكرة المراجعة لدى المحكمة: