نواف بن فيصل يودّع جميع مناصبه الرياضية

أعلن الأمير نواف بن فيصل، الرئيس السابق لرعاية الشباب، استقالته من كافة مناصبه الرياضية غير الحكومية التي يشغلها حالياً، وهي رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطني، والاتحاد العربي لكرة القدم، واللجنة السعودية البارالمبية، والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب واتحاد الفروسية السعودي.

وجاء في البيان الذي بثه المركز الإعلامي للجنة الأولمبية العربية السعودية قبل قليل بأن تلك الاستقالة تأتي دعماً من الأمير نواف للأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وأن يكون ذلك من أجل أن يبدأ حقبة جديدة من العمل يجني الوطن وشبابه ثمارها.

وعلى صلة بالموضوع، رفع الأمير نواف بن فيصل بعميق شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ما وجده من دعم واهتمام وتوجيه خلال فترة عمله كرئيس عام لرعاية الشباب، مؤكدا سموه بأننا جميع جنود في خدمة هذا الوطن الغالي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجميع زملائه في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية وأعضاء الاتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية والاتحاد العربي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي على ما بذلوه من جهود وتعاون كبيرين خلال السنوات الماضية.