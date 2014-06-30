الأردني السبّاح يدافع عن ألوان النهضة

وصل الدولي عيسى السباح، لاعب فريق شباب الأردن، إلى السعودية يوم الأحد، وذلك للتوقيع على عقد احترافه مع نادي النهضة ليمثل فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وأنهى السباح الذي يرتبط بعقد مع نادي شباب الأردن بشراء عقده بنحو 25 ألف دينار أردني حتى تتاح له فرصة الاحتراف مع فريق النهضة.

وقال محمد السيلاوي وكيل أعمال السباح لوسائل الإعلام، إن الأمور حسمت والسباح سيوقع للنهضة بعدما تلقى عدة عروض من أندية الاتفاق والحزم وهجر.

جدير بالذكر أن عيسى السباح بدأ مسيرته الكروية مع فريق الوحدات وانتقل في الموسم الماضي لفريق شباب الأردن ومن ثم قام المصري حسام حسن باستدعائه لصفوف منتخب النشامى.



