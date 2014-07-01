اتحاد جدة يتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي ماركينهو

أعلنت إدارة اتحاد جدة، مساء الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي أنطونيو دي ماتيوس والملقب بـ"ماركينهو" من فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، وذلك لمدة عام واحد وذلك بنظام الإعارة.

وسبق لماركينهو المولود في الثالث من شهر يوليو عام 1986، اللعب مع نادي روما الإيطالي، وأندية انترناسيونال وغيرمو بورتو وفاسكو دي جاما وبتافوغو وفيغورينسي وبالميراس البرازيلية، فيما يجيد صناعة الألعاب.

وتعاقد الاتحاديون مع محمد الدميري لتدعيم خط الدفاع، فيما يسعى مسؤولو الفريق إلى التعاقد مع أكثر من لاعب في الفترة المقبلة لتجيهز الفريق ضمن منافسته الآسيوية، حيث سيلاقي العين ذهاباً وإياباً بدور الثمانية.