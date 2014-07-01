العروبة يكسب خدمات هداف الدوري التركي

أنهت إدارة نادي العروبة يوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل لمدة عامين لتمثيل الفريق الكروي الأول كثاني محترف في صفوف الفريق، فيما مثل عبدالعزيز بن مهجع الرويلي إدارة النادي خلال مراسم التوقيع الذي تمّ بمنطقة الجوف.

وسبق للغاني إيمانويل (25 عاماً) سبق له الاحتراف في عدة فرق في الدوري الغاني والتركي آخرها شانلو أورفة سبور التركي، وكان هداف الدوري للدرجة الأولى للموسم الماضي.

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول استعداداته اليومية على ملعب النادي قبل الانطلاق إلى المعسكر الخارجي للفريق بتركيا نهاية الأسبوع الحالي، حيث يشرف مساعد المدرب الفرنسي فلورينت على التمارين والتي تتركز بمجملها على زيادة الجرعات اللياقية لدى اللاعبين .