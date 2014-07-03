اتحاد القدم يحل لجان الحكام.. الانضباط.. والاستئناف

أكد عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم السعودي، أن مجلس إدارة الأخير أقر صباح اليوم إعادة تشكيل لجان الحكام والاستئناف والانضباط وألعاب كرة القدم، وفقاً لتقارير رفعتها لجنة "تقييم اللجان" التي يرأسها الدكتور عبداللطيف بخاري،، مشيراً إلى اتفاق الاتحاد مع شركة صلة لتسويق بطولاته مقابل 25% من قيمة العقود المستقبلية.

وبين المعيبد أن الاتحاد السعودي ينتظر التقرير الخاص بتعديل النظام الأساسي للاتحاد من اللجنة المشكلة، ويقول: "البيان الإعلامي الصادر عن بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مؤخراً تضمن المطالبة بانعقاد اجتماع للجمعية، وهذا حق مشروع لهم، لكن الاتحاد السعودي مازال ينتظر التقرير الخاص بتعديل النظام الأساسي للاتحاد من اللجنة المكلفة بذلك، والتي مضى عام حتى الآن ولم تسلم تقريرها، الذي على ضوئها سيتم إجراء تعديل على بعض بنود النظام، خصوصاً بعدما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخراً تعديل الفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين في النظام الأساسي، واتحاد كرة القدم بصدد تغيير هذه الفقرة، إضافة إلى بعض المواد الأخرى مواكبة للتطوير ولما فيه مصلحة الكرة السعودية واتحادها".

وأضاف: "تم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية حتى تسلم اللجنة المكلفة بتعديل النظام الأساسي تقريرها، وسيتم منحها فرصة أسبوعين لتسليم التقرير تمهيداً لتحديد موعد الاجتماع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يكنون للجميع من أعضاء جمعية عمومية ورابط وأندية ولاعبي كرة القدم وجمهور رياضي كل تقدير واحترام، ونؤكد أننا نعمل جاهدين على خدمة الكرة السعودية وتطويرها عبر اتحاد كرة القدم ولجانه المختلفة".

وكشف المعيبد أن الاتحاد السعودي اتفق مع شركة صلة على تسويق بطولات الاتحاد ومنتخباته، على أن يتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة. وأضاف: "هناك ضمان مالي كبير سيناله الاتحاد، إضافة إلى كامل حصته من الإيرادات والبالغة 75%، فيما ستنال الشركة المسوقة ما نسبته 25%".

أما بشأن إدارة المنتخب الأول، أجاب: ستتم مناقشة ذلك وإقراره في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد بعد عيد الفطر".