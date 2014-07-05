أرامكو تشيّد 11 ملعباً في السعودية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي معالي وزير البترول والثروة المعدنية، بأن تشيّد شركة أرامكو السعودية 11ملعباً رياضياً في كافة مناطق المملكة، وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية، على غرار ما تمَّ إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

جاء ذلك في برقية وجَّهها إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بتاريخ الخامس من رمضان 1435هـ، موضحاً فيها بأن هذا يأتي "انطلاقاً من حرصنا على كل أمر يعود بالفائدة على أبنائنا المواطنين، ولأهمية توفير المرافق الرياضية بالمستوى المناسب في كافة مناطق المملكة"، وستكون سعة كل ملعب 45 ألف متفرج.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن هذه المشروعات سيتم العمل بها تحت مسمى (برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة)، وسوف تشمل المناطق التالية: المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف".

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: "حسب التوجيه الكريم، ستتعاون مختلف الأجهزة الحكومية لتقديم كل التسهيلات، من توفير الأراضي، والبنية التحتية، وتذليل أي عقبات قد تقف دون تنفيذها في المدة والمواصفات المقررة".

واختتم النعيمي تصريحه قائلا: "نحن نشعر بفخر واعتزاز بثقة خادم الحرمين الشريفين، التي تجلَّت بتكليفه وزارة البترول والثروة المعدنية، وأرامكو السعودية، بتنفيذ هذه المشروعات المهمة، ونطلب من الله العلي القدير، أن يوفقنا لتكون حسب ظنه حفظه الله، وظن المواطنين".

وكشف عن أن شركة أرامكو السعودية قد بدأت بتكوين فرق عمل متخصصة، لأخذ الخطوات الأولية في تنفيذ وتخطيط والإشراف على هذه المنظومة من الملاعب، التي تشمل كافة أرجاء المملكة، وبأفضل المواصفات العالمية الحديثة".