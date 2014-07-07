أهلي جدة يعزز هجومه بالمغربي الكبير

أعلن النادي الأهلي السعودي التوقيع رسمياً مع المغربي مصطفى الكبير هداف نادي بولكلوبين هاكن السويدي، الذي يصل يوم الاثنين إلى جدة من أجل الخضوع للكشف الطبي يوم الثلاثاء استعداداً لتوقيع عقد انتقاله رسمياً .

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد قد أنجزت اتفاقاً مع إدارة نادي بولكلوبين هاكن السويدي يقضي بانتقال اللاعب إلى جدة على أن يتم تحديد مدة العقد بعد الانتهاء من اجتياز الكشف الطبي على اللاعب.

وسجل اللاعب سبعة أهداف لفريقه في الموسم الماضي, كما سبق له الاحتراف مع نادي كالياري الإيطالي فيما تعقد الجماهير الخضراء آمالا على المهاجم المغربي بعد سوء مستويات المحترفين الأجانب الموسم الفائت.