هبوط 4 أندية كرة يد بسبب التلاعب في النتائج

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد، مساء الثلاثاء، قراراً بهبوط أندية مضر والعدالة والصفا إلى الدرجة الأولى، بجانب هبوط الجيل إلى مصاف الدرجة الثانية، وذلك على خلفية التلاعب بالنتائج في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد الموسم الفائت خلال مواجهتي مضر والعدالة والصفا مع الجيل.

وبثت القرارات المعلنة خلال مؤتمر صحافي عقده تركي الخليوي، رئيس الاتحاد بالعاصمة السعودية الرياض، وجاء فيه: شطب لاعب العدالة عبدالله الحافظ من سجلات الاتحاد، وإيقاف مدرب العدالة محمد البراقي وثلاثة من لاعبي الفريق وهم ضيف الله الشفاف وكاظم الجميعي ومحمد العميش لمدة عام رياضي كامل، بجانب إيقاف خالد الحويل إداري نادة الجيل عاماً كاملاً.

وأعلن اتحاد اليد عن حل لجنة المسابقات وإعادة تشكيلها من جديد بدخول أعضاء جدد، كما أعلن الخليوي عن إيقاف الحكم محمد ملائكة لمدة عام مع التوصية بلفت نظر الأندية الأربعة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فيما يعتبر القرار قابلاً للاستئناف لكافة الأطراف التي تعرضت إلى العقوبة. وسيعلن اتحاد كرة اليد عن آلية الموسم المقبلة والأندية البديلة المشاركة بدل الموقوفة.