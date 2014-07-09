الفتح يوقع عقدا احترافيا مع لاعب الوسط بوحيمد

وقعت إدارة نادي الفتح مع لاعب نادي الاتفاق السابق توفيق بوحيمد عقداً احترافياً وتمت مراسم التوقيع في مقر نادي الفتح مساء اليوم الثلاثاء بحضور مدير الاحتراف خالد السعود واللاعب، هذا و لم تكشف الإدارة الفتحاوية عن قيمة التعاقد.

يذكر بأن بوحيمد صاحب 28 عاما قد تدرج بالفئات السنية بنادي هجر قبل أن ينتقل إلى فريقه السابق الاتفاق بالموسم قبل الماضي ليعود مرة أخرى لمسقط رأسه الأحساء بتوقيعه لصالح نادي الفتح.

من جانبه عبر اللاعب توفيق بوحيمد عن سعادته بعودته إلى الأحساء وتمثيله لفريق الفتح ابتداء من الموسم الرياضي المقبل حيث تحدث قائلاً سعيد جداً لعودتي للأحساء وتمثيلي لفريق الفتح والدفاع عن شعاره وأتمنى أن أكون وفق تطلعات الإدارة الفتحاوية وثقتها بإمكانياتي وأعد الفتحاويين بتقديم كل ما لدي وبذل قصارى جهدي لخدمة الفريق في المرحلة المقبلة.

