رئيس النصر: سنغلق ملف اللاعبين الأجانب قريباً



طمأن رئيس النصر السعودي الأمير فيصل بن تركي جماهير ناديه على استعداد فريقه لمنافسات الموسم المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته بأن إدارته ستغلق ملف اللاعبين الأجانب خلال فترة وجيزة، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أطمأن محبي النصر، فإعداد الفريق يسير وفق برنامج محدد، أما اللاعبين الأجانب فسيتم إنهاء ملف التعاقد خلال فترة وجيزة".



وتبقى لبطل الدوري والكأس لاعبين أجنبيين بعد أن تعاقد الشهر الماضي مع البولندي ادريان ميرزيفسكي من نادي طرابزون التركي بعقد يمتد لثلاث مواسم وتجديد عقد المدافع البحريني محمد حسين في نهاية الموسم الماضي.

وعاشت جماهير النصر قلقاً بسبب تأخر حسم ملف اللاعبين الأجانب لا سيما وأن منافسات الموسم المقبل ستنطلق بعد شهر من الان إذ سيواجه النصر "بطل الدوري" نظيره الشباب "بطل كأس الملك" على كأس السوبر.