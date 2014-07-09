فهد الثنيان حارساً لمرمى الهلال

تبرم إدارة الهلال السعودي، خلال 24 ساعة، صفقة انتقال فهد الثنيان، حارس مرمى فريق التعاون السعودي، وذلك بعد اتفاق الإدارة التعاونية مع الهلاليين على العقد، ومن المنتظر أن يتم التوقيع بمقر النادي القصيمي فيما لم يتم معرفة التفاصيل المالية حتى الآن.

وأكد الثنيان (28 عاماً) لـ"العربية.نت" صحة اقترابه من الانتقال، قائلاً: "المفاوضات جارية، والصفقة شبه محسومة، إذا لم نوقع اليوم، إن شاء الله غداً، هناك بعض التفاصيل الصغيرة العالقة بين الطرفين".

وينتظر فهد أن يتم الاتفاق النهائي خلال الساعات المقبلة، متمنياً أن يكتب الله التوفيق له في خطوته الجديدة المقبلة. وفي حال إتمام الصفقة، سيسافر الثنيان إلى النمسا للالتحاق ببعثة الفريق الأزرق برفقة المدرب الروماني ريجكامب.

وبالرغم من امتلاك الهلال لثلاثة حراس مرمى (فايز السبيعي، عبد الله السديري، خالد شراحيلي)، إلا أن وصيف الدوري السعودي يحاول تدعيم خطوطه جيداً قبل انطلاقة الموسم الجديد وتحديات البطولة الآسيوية، فيما سبق للنادي العاصمي التعاقد مع حمد الحمد، لاعب وسط الاتفاق مقابل تجاوز أكثر من 25 مليون ريال.