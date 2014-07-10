البرازيلي التون يهدد النصراويين بـ"فيفا"

هدد المهاجم البرازيلي ايلتون برانداو فريقه السابق النصر السعودي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم استلام مستحقاته المالية المتأخرة، نافياً في الوقت ذاته أن يكون سبب عدم تجديد عقده لموسم ثانٍ مع بطل الدوري لمبالغاته في مطالباته المالية، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وكيل أعمالي أعطى الأولوية لنادي النصر وأعطيناهم مهلة حتى ٣٠ يونيو الماضي لتسديد مستحقاتي المالية ومن ثم تجديد العقد".



ونفى ايلتون أن يكون بالغ في مطالباته المالية لتجديد عقده مع النصر وقال: "أنا حزين لأن بعض الجماهير اعتقدت أني طلبت أموالاً كبيرة لتجديد عقدي، وهذا الكلام ليس صحيحاً المشكلة أن النصر عليه ديون معي وانا اشترطت تسديد المستحقات المتأخرة ومن ثم تجديد العقد، واقترحنا أنا ووكيل أعمالي نفس الراتب الذي كنت أتقاضاه الموسم الماضي".

وأضاف: "للأسف أنا مضطر للذهاب إلى "فيفا" لتحصيل أموالي وأتمنى أن أحصل عليها قبل وقوع جزاءات على النادي".

وساهم البرازيلي ايلتون في حصول النصر على بطولتي الدوري والكأس بعد أن سجل ١٨ هدفاً خلال الموسم الماضي ١٦ منها في الدوري وهدفان في كأس ولي العهد.

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