الفتح يعزز الوسط بالغاني كيمدور

أنهت إدارة نادي الفتح عصر اليوم الخميس التعاقد مع المحترف الغاني إبراهام كيمدور "29 عاماً"، وذلك من قبل الإسباني ماكيدا المدير الفني للفريق، ولم تفصح إدارة الفتح عن القيمة المالية للصفقة ومدة التعاقد، ويلعب إبراهام في خانة المحور الدفاعي.



وجرت مراسم التوقيع اليوم في تركيا بمقر إقامة معسكر الفريق الفتحاوي بحضور مدير الكرة سمير السعود ووكيل أعمال اللاعب، بالإضافة إلى اللاعب نفسه .



وبدأ إبراهام كيمدور مسيرته الكروية في نادي هارت أوف ليونز الغاني والذي نجح في التأهل لكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وفي يوليو 2004 م انضم لنادي سانت جورج الإثيوبي وفاز معه بالدوري الممتاز لموسمين على التوالي، وفي يوليو 2008 انضم لنادي بودوتشنوست بودجوريتشا الصربي، وفي يوليو 2011 انتقل لصفوف شارلروا البلجيكي واستمر معه حتى الموسم الماضي .



من جانبه أعرب إبراهام كيمدور عن سعادته بتوقيعه لمصلحة الفتح وقال: "تجربة الفتح جديدة لي في الخليج، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع فريقي الفتح الذي سمعت عنه العديد من الأحاديث المميزة ويسعدني أن أرتدي شعاره".



وأضاف إبراهام كيمدور: "سأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون جاهزاً لتمثيل فريقي في أفضل صورة وأعد الجماهير الفتحاوية بتقديم كل ما لدي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، وأن أكون عوناً لزملائي داخل أرضية الملعب".