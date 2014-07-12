اتحاد جدة يتعاقد مع العاجي ياكونان لمدة موسمين

وقعت إدارة نادي اتحاد جدة، رسمياً يوم السبت، مع العاجي ديديه ياكونان، مهاجم فريق هانوفر الألماني، فيما يمتد العقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وخاض "كونان" في الموسم الفائت 16 مباراة مع فريق هانوفر ضمن البوندسليغا، وسجل آنذاك ثلاثة أهداف، فيما لعب ببطولة الكأس مباراة وحيدة سجل فيها هدفا واحدا، وتحصل على بطاقة صفراء واحدة فقط.

ويلعب ديديه (30 عاماً) في مركز الوسط المهاجم، فيما شارك مع منتخب ساحل العاج بمونديال البرازيل 2014، إذا لعب ضد اليابان ولمدة 12 دقيقة، ضمن المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 2-1.

تصدر ديدييه يا كونان العناوين الدولية عام 2006 عندما تمكن فريق أسيك ميموزا من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كان المهاجم الإيفواري ثالث أفضل هداف في المسابقة برصيد خمسة أهداف. وعلى إثر ذلك تقدم الأهلي المصري بعرض لشرائه، ولكنه قوبل بالرفض من الإدارة العاجية.