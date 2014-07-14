رسمياً.. النصر يضم حسين شيعان

أبرمت ادارة النصر عقداً احترافياً مع حسين شيعان، حارس الشباب والهلال السابق، لمدة 4 أعوام، بعد ساعات معدودة من انتهاء علاقته بنادي الشباب الذي تدرج بصفوفه في فرق الفئات السنية.



وأعلن المركز الاعلامي لبطل الدوري السعودي التوقيع مع شيعان (25 عاماً) عقب تعرض الحارس الاحتياطي متعب عسيري الى قطع في الرباط الصليبي خلال تمتعه بإجازة الصيف، ومطالبة الكولومبي رينيه هيغيتا، بجلب بديل، لعدم قناعته بالحراس الموجودين كبدلاء لعبدالله العنزي، الذي غاب عن بداية الفترة الاعدادية للفريق.



وكان المركز الاعلامي بنادي الشباب قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين عبر بيان رسمي، عن انتهاء علاقته بحارسه الذي رحل بالإعارة مرتين خلال 5 مواسم، كانت الأولى مع الاتفاق وخرج حينها من دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا بخسارة من بختاكور الأوزبكي، فيما جاءت الثانية في الموسم الماضي مع الهلال، وحينها خسر لقب كأس ولي العهد أمام النصر، ناديه الجديد.







