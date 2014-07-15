البرازيلي ماركينيوس.. ثالث أجانب بطل الدوري السعودي

أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس إدارة نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، شراء إدارته رسميا شراء عقد ماركينيوس جابرييل، لاعب نادي بالميراس البرايزيلي لمدة ثلاث سنوات قادمة، فيما يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي.

وسينضم ماركينيوس البالغ 23 عاماً، إلى زميليه المحترفين البولندي أدريان، والبحريني محمد حسين، الذي يلعب موسمه الثالث مع النصر، ويتبقى للنصر خانة لاعب أجنبي واحد، يتوقع أن تكون في مركز الهجوم، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويتميز جابرييل بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، فهو يستطيع شغل مركز الجناح ولاعب وسط متقدم، إضافة إلى مركز المهاجم الثاني، كما أنه يمتلك مسيرة حافلة على الرغم من سنه، حيث لعب لنخبة من أبرز الأندية البرازيلية، مثل باهيا وسبورت ريسيفي وإنترناسيونال، إضافة إلى بالميراس.