رئيس النصر: "اعتزال ماجد" قادنا للتوقيع مع موبايلي

وقّع نادي النصر و شركة موبايلي عقد شراكة لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم القادم، وتتحصلُ موبايلي بموجبه على عددٍ من المميزات أهمها الدعاية على صدر القميص، وخدمات المحتوى، ومجموعة من اللوحات الإعلانية وغيرها.

وجرت مراسم التوقيع في المركز الإعلامي بمقر النادي بحضور الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر والمهندس خالد بن الكاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموبايلي.

وعبر رئيس النصر عن سعادته بهذه الشراكة وقال: "حرصنا في نادي النصر في اختياراتنا لعقود الشراكة الاستثمارية على أن يكون شريكنا من الشركات الرائدة والمتخصصة وموبايلي لها مكانتها وسمعتها وتميزها في مجالها ونتطلع من خلال هذه الشراكة لرسم صورة رائعة للاستثمار الحقيقي في مجال الشباب والرياضة"، مشيداً بما قامت وتقوم به موبايلي من جهود كبيرة في دعم المناشط الرياضية والشبابية حيث سجلت حضوراً مميزاً لها في هذا المجال وكان للنصر معها مشاركة سابقة من خلال حفل اعتزال ماجد عبدالله.

ومن جانبه، أبدى المهندس خالد الكاف سعادته بهذا التوقيع مع أحد أعرق الأندية الرياضية، متمنيا للجانبين الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الحصرية بما يعود بالفائدة على الطرفين. وقال الكاف: "إن نادي النصر يمثل ثِقلا كبيرا في الكرة السعودية، وعودة النصر الأخيرة إلى منصات البطولات لم تكن لتحدث لولا توفيق الله ثم حسن الإدارة والوقفة الوفية للجماهير النصراوية".

وأشاد الكاف بالاحترافية العالية التي تعاملت بها إدارة الاستثمار والتطوير بنادي النصر ممثلة برئيسها شرف الحريري وعبدالرحمن الدهام طوال فترة المفاوضات والتي أثمرت عن شراكة ستمتد لخمس سنوات.

