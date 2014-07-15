رئيس الهلال: النصر يملك الحق بمزاحمتنا على موبايلي

أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال أن النادي دخل في مرحلة استثمارية جديدة بتجديده الارتباط مع شركة موبايلي، والتي كانت راعياً استراتيجياً للنادي العاصمي خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن القوة الشرائية لناديه كانت محفزاً للشركات بتوقيع عقود رعاية مميزة مع النادي.

وقدّم رئيس الهلال خلال أول مؤتمرات النادي الصحفية لإعلان الرعاة الجدد عقب نهاية العقد الاستراتيجي مع موبايلي، شكره للأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب على عمله في ملف الرعاية وتوليه المهمة الشاقة قبل استقالته من عضوية الشرف بالنادي.

وكشف رئيس الهلال أن شركة صلة ستتولى متابعة ملف الرعاية والوقوف عليه بشكل دائم، بعد أن استطاعت تسويقه بشكل مميز، مبدياً فخره واعتزازه بالحصول على عقود كبيرة ستؤمن مستقبل النادي لخمس سنوات مقبلة بجهد كبير من شرفيي النادي.

وفي سؤال حول تواجد شركة موبايلي برعاية النصر الى جانب الهلال، شدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أن من حق جميع الأندية ومن بينها نادي النصر البحث عن عقود رعاية تؤمن مستقبلها، مؤكداً أن ذلك يعود بالنفع على الكرة السعودية بشكل عام.

