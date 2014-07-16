عبد الله بن مساعد يرأس اللجنة الأولمبية بالتزكية

زكى أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالإجماع، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب، كرئيس لمجلس إدارة اللجنة في الفترة المتبقية التي تنتهي في عام 2016، وذلك عبر جمعية عمومية غير عادية، لخلافة الأمير نواف بن فيصل رئيس اللجنة السابق.

وفور تزكيته وإعلانه رئيسا للجنة، قال الأمير عبدالله بن مساعد: "أنا الآن الرئيس للجنة الأولمبية العربية السعودية بعد الأمراء فيصل بن فهد وسلطان بن فهد ونواف بن فيصل، وجميعهم قدموا الكثير، وبمشيئة الله، أحرص أن أقدم بنفس المستوى وبالشكل الذي أستطيع".

وتابع الرئيس العام لرعاية الشباب: "في مقابلتي مع خادم الحرمين الشريفين ركز على ما يرفع مستوى الرياضة، وكذلك على الألعاب المختلفة، ووجهني أن أهتم بها، واليوم تحدثت مع أعضاء الجمعية العمومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيما للعمل، بحيث نسعى لزيادة ميزانيات الاتحادات، وفي الوقت نفسه ستكون هناك رقابة على المصروفات، وفي الفترة المقبلة سترون جهودنا تترجم على أرض الواقع".