على طريقة ريال مدريد.. الهلال يعلن شراكته مع "بوبا"

وقع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال، والمهندس لؤي هشام، ناظر رئيس مجلس شركة بوبا للتأمين، اتفاقية شراكة الرعاية الصحية لأول مرة على مستوى الأندية الرياضية في المملكة، وذلك لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي للاعبي الفريق الأول وأفراد أسرهم، ولزيادة قدرة اللياقة والأداء للاعبي نادي الهلال.

وتم التوقيع بحضور محمد الحميداني، نائب رئيس مجلس الهلال، والدكتور راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية، المسوق الحصري لحقوق النادي التجارية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لفترة 5 مواسم رياضية، تقوم بوبا بتقديم خدمات صحية ولياقية متكاملة تطرح لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث تشمل هذه الخدمات برنامج تأمين صحي خاص لنادي الهلال، مدعوما بقائمة ضخمة من المراكز والمستشفيات الطبية المنتقاة بعناية فائقة في المملكة والخليج وإسبانيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية، كما ستقوم "بوبا" بإجراء الفحوص الطبية المتخصصة في مجال الرياضة للاعبين الجدد في مرحلة توقيعهم مع النادي، مبنية على أحدث الدراسات من شقيقتها بوبا الإسبانية "سانيتاس"، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لإصابات اللاعبين بالاستفادة من خبرة الشركة العالمية في هذا الشأن، وتكرّس هذه الشراكة الدور لشركة بوبا العربية وخبرتها في هذا المجال لنقل تجربة شقيقتها بوبا الإسبانية "سانيتاس" المتميزة مع ريـال مدريد إلى المملكة بشراكتها مع الهلال، وسيتم بموجب هذه الشراكة الاستفادة من مركز بوبا الإسبانية "سانيتاس"، الموجود في قلب نادي ريـال مدريد، لتعزيز أداء اللاعبين وزيادة قدرة التحمّل لديهم ورفع لياقتهم.

وعبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن سعادته بتوقيع شراكة الرعاية الصحية مع شركة بوبا قائلاً: "جاء اختيار بوبا العربية لما تمتاز به من خبرة عالمية وأداء متميز في هذا المجال، ليكون نادي الهلال السبّاق في تطبيق هذه الشراكة لأول مرة في المملكة، مبديا ثقته بأن تحدث هذه الشراكة نقلة نوعية وقفزة كبرى في مستوى الخدمات الطبية بالنادي، ورفع مستوى أداء اللاعبين بدنيا ولياقيا لتحقيق طموحات جماهير النادي العريضة".

وأضاف: "الاتفاقية تأتي في إطار مسيرة التطوير والارتقاء بكافة خدمات النادي الذي يحرص دائماً على توفير خدمات متميزة وبمستوى عالٍ جدا من الدقة والاحترافية، لتواكب توجهات الإدارة وتطلعات جماهير النادي العريضة"، مقدما شكره وتقديره لأعضاء شرف النادي، ولشركة "بوبا العربية"، ولشركة "صلة الرياضية"، المسوق الحصري لحقوق النادي التجارية، ولكل من ساهم في إنجاح هذه الاتفاقية".

من جهته، قدم المهندس لؤي هشام ناظر، رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالرحمن بن مساعد للثقة الكبيرة التي منحها للشركة بتوقيع هذه الشراكة الحصرية مع ناديه، الذي يملك شعبية كبيرة في المملكة والمنطقة، متمنيا أن تحقق هذه الشراكة الفريدة من نوعها أهدافها المنشودة للطرفين، لاسيما أن الشركة تملك خبرة عالمية رائدة في هذا المجال، وستسعى لبذل قصارى الجهد لتفعيل بنود وأهداف الاتفاقية باحترافية تؤكد ريادة بوبا العربية في صناعة التأمين الصحي على مستوى المملكة، مقدما شكره وتقديره لشركة صلة الرياضية، المسوق الحصري لحقوق نادي الهلال التجارية، على جهودها في مراحل الإعداد لهذه الاتفاقية، واصفاً إياها بأنها نقل لتجربة بوبا الإسبانية "سانتياس" مع ريال مدريد، إلى المملكة من خلال الهلال.