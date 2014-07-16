ياكونان يصل جدة.. والإرهاق يمنعه من الاتحاد

أجل الاتحاديون الاستقبال الذي كان مقرراً لديديه ياكونان، مهاجمهم العاجي الجديد، بسبب شعور اللاعب بالإرهاق، عقب وصوله إلى جدة في ساعة مبكرة من مساء اليوم.

وكانت إدارة الاتحاد ترغب بتقديم اللاعب في ملعب النادي، على غرار البرازيلي ماركينيو، الذي تم تقديمه للجماهير أمس الأول، لكن اللاعب الذي وصل من ألمانيا مرهقاً، لم يجر الفحص الطبي بعد، وبالتالي قرر الاتحاديون أن يتم تقديمه في يوم الغد، على أن ينخرط بالتمارين الإعدادية للفريق، والمشاركة بمباراة الاتحاد الودية مع نجران يوم الخميس المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع ياكونان، مهاجم هانوفر الألماني، ومنتخب ساحل العاج، مقابل مليوني يورو في الموسم، ولمدة عامين.