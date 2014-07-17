3 أهداف زرقاء تهز دينامو كييف

تغلب الهلال بثلاثية نظيفة على دينامو كييف، رابع الدوري الأوكراني، وذلك بمباراة ودية ضمن المعسكر النمساوي الذي يقيمه الفريق الأزرق، عن طريق محمد الشلهوب وياسر القحطاني وثياغو نيفيز.

ووضع المخضرم محمد الشلهوب الفريق السعودي بالمقدمة بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة، عقب تحويله ركلة الجزاء التي تسبب بها سلطان البيشي، الى شباك فريق العاصمة الأوكرانية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بذلك الهدف.

وبعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، انطلق عبدالله الزوري من الجناح الأيسر، وحول كرة عرضية، وجدت ياسر القحطاني الذي غمزها برأسه في مرمى دينامو، وتستمر المباراة بتلك النتيجة حتى سدد ثياغو نيفيز من متصف الملعب قبل النهاية، ليؤكد فوز الهلال بثلاثية نظيفة في أول مباراة للورينتو ريجيكامب، المدرب الروماني، ومواطنه ميليهان بينتيلي لاعب الوسط.

وفي بلجيكا، تعادل الشباب بهدفين لمثلهما مع نادي رويال بروكسل، أحد أندية الدرجة الرابعة البلجيكية بهدفين عن طريق البرازيلي روجيرو، المعار من الكويت الكويتي، وعبده عطيف، العائد من جديد لصفوف الشباب بعد 3 أعوام قضاها بين ناديي الاتحاد والنصر.

