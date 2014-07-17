عبدالصمد القرشي.. رابع رعاة الهلال

وقع الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، ومجموعة عبدالصمد القرشي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عقد شراكة يمتد لخمسة أعوام مقبلة، حيث مثّل مجموعة عبدالصمد القرشي في التوقيع رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالصمد القرشي، والرئيس التنفيذي للمجموعة إحسان عبدالصمد القرشي؛ وذلك بحضور الدكتور"راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لحقوق النادي التجارية.



وعبّر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن سعادته بهذا التوقيع، مشيرًا إلى أنّ التوقيع يمثّل نموذج لدور القطاع الخاص المهم في دعم الرياضة والشباب، مطالبًا جماهير الهلال في التفاعل مع ما تنتجه مجموعة عبدالصمد القرشي، مبينًا أن القوة الشرائية للهلال، هي من جعلت الشركات تتسابق لإبرام العقود مع النادي، مقدًما شكره وتقديره لمسؤولي مجموعة عبدالصمد القرشي على تغييرهم لون شعار المجموعة إلى اللونين الأزرق والأبيض.



وقال إحسان عبدالصمد القرشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة :"بلا شك نحن فخورون بهذه الخطوة لنكون جزء من حكاية نجاح قادمة للكرة السعودية، وفي واقع الأمر نحن ننظر إلى هذه الشراكة مع نادي الهلال زعيم الكرة الآسيوية على أنها فرصة كبيرة لنا لخدمة الرياضة السعودية أولاً، وأن نتمكن من تحقيق مزيدًا من النجاحات لمنتجات المجموعة من العطور والكماليات المميزة ثانيًا، ونقترب أكثر من قطاع الشباب، وهذا الاتفاق مع نادي بحجم الهلال، سيضعنا أمام تحدي كبير لتقديم منتجات تحقق طموحنا، وترضي كافة الأذواق، ونحن نعي تمامًا أننا قادرون على ذلك كخبراء ورواد في المجال على مدى عشرات السنين".

