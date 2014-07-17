"المكتئب" يكمل أجانب الاتحاد

أعلن الاتحاد عن تعاقده اليوم مع سامبا دياكيتي، لاعب وسط كوينز بارك رينجرز ومنتخب مالي، لموسم واحد على سبيل الإعارة، بعدما تعثرت مفاوضات النادي مع المصري الدولي أحمد فتحي.

وسينضم اللاعب الإفريقي إلى معسكر الفريق الغربي، والمزمع عقده بهولندا، استعداداً لمواجهة العين الإماراتي ضمن مباريات ربع نهائي ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبدأ لاعب الطرف الأيمن المولود في فرنسا، مشواره الرياضي في نادي نانسي الفرنسي عام 2010م، وبعد عامين انتقل إلى الفريق اللندني، وأمضى معه عام في الدوري الممتاز، ونصف موسم بدوري الدرجة الأولى، قبل أن يلعب لواتفورد في النصف الآخر من الموسم الماضي.

وسبق لدياكيتي ترك فريقه اللندني في سبتمبر 2012م، وغادر الى فرنسا بإذن من إدارة النادي، وذلك بسبب إصابته بإكتئاب حاد، حيث أمضى 3 أسابيع هناك، تحت إشراف مباشر من طبيب النادي وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في اليوم السادس من ذلك الشهر، فيما تقول صحيفة "غارديان" بأن سفر اللاعب الى فرنسا جاءت لظروف شخصية، دون الكشف عنها، مرفقاً معها تصريح رسمي لمارك هيوز مدرب الفريق انذاك، يؤكد من خلاله دعم النادي للاعب في الظروف التي يعاني منها.

