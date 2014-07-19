أتلتيك بلباو يهزم الهلال السعودي بثلاثية بيضاء

خسر فريق الهلال السعودي، ثاني لقاءاته الودية بمعسكره الإعدادي الذي يقيمه بالنمسا أمام فريق أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في ضمن اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب Madersbacherweg 7 الذي يبعد قرابة ساعة عن مقر إقامة بعثة الفريق.

و جاءت أهداف أتلتيك بلباو في الدقائق (2)، (74)، و(77) من عمر المباراة، ودخل لورينت ريجكامب مدير الجهاز الفني الروماني الشوط الأول بتشكيلة مكونة من: "عبدالله السديري، عبدالله الزوري، كواك تاي هي، رودريغو ديجاو، ياسر الشهراني، سعود كريري، ميهاي بينتيلي، تياغو نيفيز، نواف العابد، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني"، فيما أشرك في الشوط الثاني كل من "سلطان الدعيع، محمد القرني، سلمان الفرج، عبدالعزيز الدوسري، سالم الدوسري، محمد الشلهوب، حمد الحمد، يوسف السالم".

بينما شارك اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة (38) من عمر المباراة بدلاً من زميله عبدالله الزوري الذي تعرّض لشد في عضلة الفخذ الخلفية منعه من إكمال اللقاء، حيث خضع لفحوص طبية لدى طبيب الفريق الفرنسي "جان مارسيل"، فيما ستتّضح نتائجها الأحد.

وسيخوض الهلال لقاءه المقبل أمام نظيره جنوى الإيطالي يوم الأربعاء المقبل الـ23 من شهر يوليو الجاري، في ثالث مبارياته الودية التي يخوضها الفريق في معسكره الاستعدادي المقام حاليًا بالنمسا.

وفاز الهلال في مباراته الودية الأولى، بعد فوزه على دينامو كيف الأوكراني 3-صفر، حيث سجل الشلهوب الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف ياسر القحطاني هدفاً ثانياً ويختم الثلاثية البرازيلي تياغو نيفيز.

