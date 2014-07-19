السوري السومة: جماهير أهلي جدة أذهلتني

عبر السوري عمر السومة لاعب نادي أهلي جدة السعودي عن إعجابه الشديد بالجماهير الغفيرة لناديه الجديد الذي انتقل إليه مؤخرا قادما من القادسية الكويتي.

وقال: "خضت مواجهتين وديتين مع فريقي الجديد الأهلي في إطار استعداداتنا للموسم الرياضي المقبل في السعودية، ولفت نظري الحضور الجماهيري الكبير والذي تجاوز العشرة آلاف مشجع حضروا لمتابعة لقاء ودي.. وهو ما زاد من حماسي الكبير في تقديم كل ما أملك حتى أكسب ثقة جمهور الأهلي الذي ظل يشجعني طوال اللقاء".

كان السومة قد أكد مهارته وتميزه خلال اللقاء الودي للأهلي أمام الربيع وسجل خلاله هدفين قبل أن يواصل التألق وينجح في تسجيل أحد أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة الودية الأخرى للفريق أمام حطين.

وهتفت جماهير الفريق باسم اللاعب كثيراً وامتدحت قدراته الفنية بينما قابلها السومة بذات الحفاوة مقدماً شكره لكل من سانده ومؤكداً عزمه على تقديم المزيد وبذل قصارى الجهد لإسعاد جميع الجماهير.

