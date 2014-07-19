مهاجمو الأهلي الجدد يتألقون أمام حطين

نجح مهاجمو الأهلي الجدد، عمر السومة وصالح العمري ومصطفى الكبير، في هز شباك حطين وكسب ثقة جماهير الأهلي، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب النادي بجدة، وانتهت لمصلحة المضيف بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل السومة أولا في الدقيقة 26، وأتبعه مصطفى الكبير المنتقل من خاكين السويدي بالهدف الثاني بعد دقيقتين، ثم سجل صالح العمري، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي والمنتقل من القادسية، في الدقيقة 76.

وشهد الشوط الأول مشاركة كامل الموسى، العائد من الإصابة بالرباط الصليبي، وماجد عسيري الظهير الأيسر الذي ضمه الأهلي نهاية الموسم الماضي، بعد تنسيقه من القادسية، إضافة إلى السومة والكبير.

وفي الشوط الثاني، شارك سلمان المؤشر، المنتقل من صفوف الوحدة، والكولومبي خايرو بالومينيو، وإسماعيل مغربي الذي انتهت إعارته من الوحدة.