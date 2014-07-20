مصطفى الكبير: أرغب بقيادة الأهلي إلى لقب الدوري

أكد مصطفى الكبير، مهاجم فريق أهلي جدة، لـ"قناة العربية"، بأن قدومه إلى الدوري السعودي كان قرارا حاسما لعائلته التي أبدت حماسة كبرى، وسط رغبة شخصية بتحقيق بطولة الدوري، فيما ارتفعت أسهم اللاعب بعد تسجيله هدفاً ضمن المباراة الودية أمام فريق حطين (درجة أولى) يوم الجمعة.

وقال اللاعب الهولندي: "بدايتي مع الأهلي كانت جيدة جدا، فاللاعبونَ رحبوا بي وتعاملوا معي بلطفْ.. تَمَرَّنَا بشكلٍ جيدٍ طوالَ الفترة الماضيةْ، لذلكَ لمْ نعانِ أبداً في التفاهمِ فيما بيننا خلالَ المبارايات الودية.. وستتاحُ لنا فرصةُ التعرفُ على بعضنا أكثرْ وأكثرْ كلَ أسبوعْ ولنصلَ إلى مستوىً عالٍ من التفاهمْ".

وشرح مصطفى الكبير، طريقة وصوله إلى جدة وموافقته الحاسمة على خوض تجربة احترافية مع القمصان الخضراء، فقال: "عندما وافقتُ على الانتقالِ إلى الأهلي، كانَ قراراً هاماً وحاسماً بالنسبة لي ولأسرتي.. حتى والدي ووالدتي دعمَا هذا القرارْ، واعتبارا الأهلي الخيارَ الأفضلْ... فاللعبُ في بلدٍ إسلاميٍ هامٌ جداً بالنسبةِ لوالديّ... الكلُ دعمَ قراريْ بالانتقالِ إلى السعوديةْ، وبقيةُ الأنديةِ لمْ تعدْ تشكلُ أيَ أهميةٍ الآنْ".

وأضاف: "الإسلامُ ديانةٌ رائعةٌ جداً، وأعتبرها أهمَ جوانبَ حياتي الخاصةْ وحياةِ عائلتي.. وما أراهُ من التزامٍ هنا في السعودية رائعٌ ومميزْ.. سأقدمُ كلَ ما بوسعي هنا للأهلي دونَ الضغطِ على نفسي أو على النادي... جئتُ لأضعَ كل إمكانياتي وقدراتي في خدمةِ الأهلي، وأعدُ الجميعَ ببذلِ مائةٍ وعشرةٍ بالمائة من طاقتي في كلِ مباراةٍ وكلِ حصةٍ تدريبيةْ".

وتحدث مصطفى عن أحلامه مع النادي: "سأرى إن كانَ هذا كافياً للفوزِ بلقبِ الدوريْ.. الجمهورُ هنا رائعْ، أحبهم جداً، وأشعرُ بوقوفهمْ إلى جانبنا.. مساندةُ الجماهيرِ ستساعدنا على تقديمِ كلِّ ما لدينا في الملعبْ.. المهمُ هو أن نفوزَ بالدوري السعودي ونعودَ بالكأسِ إلى الأهلي".

