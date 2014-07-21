الفتح السعودي يستقبل مدافعه الغاني كيمدور

وصل الغاني إبراهام كيمدور، المحترف بصفوف فريق الفتح السعودي، مساء الأحد، إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وسينخرط كيمدور في التدريبات الجماعية مساء الاثنين.

من جهة أخرى، فاز الفتح على نظيره الجيل بنتيجة 3-1، ضمن مواجهة ودية جمعت بينهما على ملعب نادي الفتح الرئيسي بالمبرز، وذلك في المباراة الودية الثالثة التي يخوضها النموذجي في المرحلة الثالثة ضمن البرنامج الإعدادي للموسم المقبل.

وأحرز أهداف الفريق الفتحاوي المحترف الكونغولي دوريس سالومو هدفين في الدقيقة 49 والدقيقة 60، فيما اختتم أهداف الفتح فيصل الجمعان في الدقيقة 90.

وعمد المدير الفني الإسباني، خوان خوسية ماكيدا، إلى اللعب بتشكيلتين مختلفتين والإبقاء على بعض الأسماء، خاصة على مستوى الشق الدفاعي.