البرازيلي بونفيم ينضم إلى صفوف الوحدة السعودي

أنهت إدارة نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو بونفيم لدعم فريق كرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ووقع اختيار الفريق السعودي على بونفيم لخبرته السابقة ببطولة الدوري المحلي والأجواء في السعودية بعدما خاض تجربة احترافية سابقة مع نادي اتحاد جدة.



وتم توقيع العقد بين الطرفين بحضور نائب رئيس النادي مساعد الزويهري إلى جانب عضو لجنة كرة القدم بالنادي سلطان اللحياني.

وسبق للاعب البرازيلي بونفيم أن لعب مع أكثر من نادي أوروبي مثل آيندهوفن الهولندي وبورتو البرتغالي، وبذلك يكون بونفيم هو المحترف الأجنبي الذي سيمثل فريق الوحدة في دوري ركاء للمحترفين للموسم المقبل.