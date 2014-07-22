في مباريات وديّة: الهلال يفوز..والنصر يكتفي بالتعادل

عوض الهلال هزيمته الودّية الأخيرة أمام أتليتك بيلباو، بالفوز على جورمالا اللاتفي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ثالث المباريات الودية للفريق الأزرق بمعسكره النمساوي.

وسجل اللاعب الشاب أحمد الكعبي هدفين في الدقائق "61، 67" ومحمد الشلهوب في الدقيقة 73.

وأشرك الروماني لورينتو ريجيكامف فهد الثنيان، الحارس المنتقل مؤخراً إلى صفوف الفريق لأول مرة منذ إنضمامه قبل نحو اسبوعين، فيما دفع برباعي الفريق الأولمبي، أحمد شراحيلي، عبدالله عطيف، محمد البريك، عبدالإله الفضل، مع تواجد ثياغو نيفيزوديغاو، وسالم وعبدالعزيز الدوسري، ومحمد القرني ويوسف السالم.

وغاب عن المباراة كلاً من: عبدالله السديري، سعود كريري، كواك تاي هو، فايز السبيعي، ياسر القحطاني، عبداللطيف الغنّام، وناصر الشمراني الذين خضعوا في الفترة المسائية لتدريبات لياقية في الصالة المغلقة.



النصر والكويت



وفي أبوظبي، تعادل النصر ونظيره الكويت الكويتي ٢-٢ في افتتاح بطولة العين الدولية الودية.

وشهدت بداية المباراة أفضلية للنصر ترجمها بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة ١٤ عن طريق مهاجمه حسن الراهب الذي تبقى تمريرة مميزة من صانع الالعاب يحيى الشهري ليواجه المرمى ويتخطى حارس الكويت ويضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي.

ونجح الكويت الكويتي في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة ٣٠ بعد أن تعرض لاعبه البرازيلي رافائيل باستوس لعرقلة داخل منطقة الجزاء النصراوية من المدافع محمد حسين تصدى لها اللاعب عبدالله البريكي ووضعها بنجاح داخل مرمى الحارس عبدالله العنزي.

وبعد مرور عشر دقائق نجح مهاجم الكويت خالد عجب في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من حارس النصر عبدالله العنزي، تصدى للمرة الثانية عبدالله البريكي ونفذها بنجاح في المرمى النصراوي.

وقبل نهاية المباراة تصدت العارضة الكويتية هدفاً نصراوياً محققاً بعد أن أبعدت تسديدة حسين عبدالغني القوية لينتهي الشوط الاول بتقدم الكويت ٢-١.

وفي الدقيقة ٦٣ نجح حسن الراهب في تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من يحيى الشهري ليراوغ مدافع الكويت فهد الصباح ويضع الكرة في الشباك.

وسيلتقي الكويت بمستضيف البطولة فريق العين يوم الاربعاء المقبل على ان تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة النصر والعين.