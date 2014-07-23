الهلال وجنوى يتعادلان ودياً

أنهى الهلال معسكره الإعدادي بالنمسا متعادلاً مع جنوى الإيطالي بنتيجة سلبية، في لقاء ودي شهده قرابة 600 مشجع، قبل العودة إلى الرياض والاستعداد للموسم الجديد بمواجهة الفتح على ملعبه.

واختار لورينتو ريجيكامف في الشوط الأول كلاً من فايز السبيعي، وسلطان البيشي وديغاو وكواك تاي هي وياسر الشهراني بالدفاع، فيما يتواجد بينتيلي وسلمان الفرج في خط الوسط بالإضافة إلى ثياغو نيفيز وسالم الدوسري ونواف العابد وناصر الشمراني وحيداً بخط الهجوم.

وأشرك المدرب الروماني الشاب في الشوط الثاني كلاً من فهد الثنيان وأحمد شراحيلي وسلطان الدعيع وعبدالله الحافظ ومحمد البريم وحمد الحمد وسعود كريري، ومحمد الشلهوب ومحمد القرني، وعبدالعزيز الدوسري وياسر القحطاني.