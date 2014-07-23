"أجنبي" يترأس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي

أكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم نصاب بعض اللجان، وأضاف أعضاء جددا للجان حُلّت قبل نحو أسبوعين، وذلك في اجتماعه الدوري، الذي رأسه أحمد عيد، في مدينة جدة مساء اليوم.

ووفقاً لبيان رسمي عممه الاتحاد على وسائل الإعلام، فقد تم إكمال تشكيل اللجنة المالية والتسويق التي يرأسها عدنان المعيبد، وينوب عنه محمد العميري، ودخول نزيه النصر، بالإضافة إلى عبدالله كبوها وعامر الشهري.

ودخل الحكمان السابقان، سعد الأحمري وعلي المطلق في لجنة الحكام، حيث سيكون الأحمري نائباً لعمر المهنا، فيما ينضم المطلق إلى يوسف ميرزا ويوسف العقيلي كأعضاء باللجنة، فيما يرأس صلاح السقا لجنة ألعاب كرة القدم، وسياف المعاوي، نائبا له، وعضوية سلمان الفرج وسعد الصقعبي وعبدالعزيز الخريجي.

ودخل بندر السبت وعبدالعزيز الرشود وعلي المطلق إلى عضوية لجنة الانضباط، مع بقاء فهد القحيز، وإبراهيم الربيش رئيس اللجنة، فيما يترأس يوسف الجبر لجنة الاستئناف، بعضوية سلطان العبدالكريم ومساعد العتيبي وهادي اليامي ودخيل الله الجدعاني، على أن يختار الجبر نائباً له.

ويرأس خالد المرزوقي لجنة العلاقات الدولية، وعبدالعزيز القرينيس نائبا به، مع عضوية كل من عبدالرزاق خميس ومحمد الحسيني وشاكر الذيابي، فيما يحضر المدربون يوسف خميس ويوسف عنبر وعبداللطيف الحسيني كأعضاء في اللجنة الفنية، وسيتم اختيار رئيس أجنبي لها.

وتم اختيار عبدالكريم الفالح رئيساً للجنة الإعلام، وحسين الشريف نائباً له وسليمان الجابري عضواً، على أن يقوم الفالح بتشكيل بقية أعضاء اللجنة، وفي المقابل سيتم تحويل اللجنة القانونية إلى إدارة دائمة في الاتحاد السعودي وسيتم تشكيلها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، وتم تحديد اجتماع المكتب التنفيذي موعداً لتشكيل لجنة الأخلاق والقيم، والذي سيكون بعد عيد الفطر.