أرامكو تعرض فرصة المشاركة بإنشاء الملاعب الجديدة

أعلنت أرامكو السعودية عن عقد لقاء تستضيفه الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية في 6 أغسطس المقبل، لعرض خططها للأعمال الهندسية والإنشائية لإنشاء 11 استاداً رياضياً في مختلف مناطق المملكة، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بتكليفها بتنفيذ وإدارة والإشراف على الاستادات المزمع إنشاؤها، على غرار ما تم إنجازه بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستستعرض الشركة خلال اللقاء المتطلبات الفنية لتصميم وتنفيذ تلك المشاريع، وسيشكل اللقاء فرصة أمام الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في المشاركة لعرض إمكاناتها وتقديم ما لديها من استفسارات بهذا الشأن.