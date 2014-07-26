الشباب السعودي يستعير السنغالي دياني من يوفنتوس

تعاقد نادي الشباب السعودي مع السنغالي مباي دياني، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ولمدة موسم واحد عن طريق الإعارة، وذلك بحسب إعلان المركز الإعلامي مساء الجمعة.



ويبلغ دياني (22 عاماً) وهو من مواليد 28 أكتوبر 1991 في السنغال, لكنه مثل منتخبات ساحل العاج للفئات السنية في سبع مباريات سجل فيها هدفين. ومثل دياني كل من برانديزو الإيطالي ولعب له 30 مباراة سجل فيها 27 هدفاً، انتقل بعدها إلى برا الإيطالي معاراً من اليوفي ولعب معهم 29 مباراة سجل فيها 23 هدفاً، ولعب لليرس البلجيكي 11 مباراة سجل فيها سبعة أهداف.



ويمتلك نادي يوفنتوس الإيطالي عقد اللاعب الذي يبغ طوله (191 سم) الذي ينتهي في تاريخ في منتصف عام 2015، وهو التاريخ الذي سيكون قريباً من نهاية إعارته لبطل كأس الملك السعودي.