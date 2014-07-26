الشعلة يقيل مدربه الهولندي هانز بسبب وجهات النظر

ألغت إدارة نادي الشعلة السعودي عقد الهولندي هانز فان، مدرب الفريق الأول الهولندي ومساعده لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين، في خطوة تعتبر مفاجئة، نظراً لاقتراب منافسات الدوري السعودي.

وأشارت أنباء مقربة من البيت الشعلاوي إلى أن الإدارة انتهت من التعاقد مع المدرب الروماني يوسابيوس تيديور الذي سبق أن تولى تدريب أولمبي الاتفاق، ليتولى تدريب الفريق المتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقبل شهرين، أعلن نادي الشعلة تعاقده رسمياً مع المدرب الهولندي هانز فان دير بلوخم ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل من بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.

يذكر أن الهولندي المقال كان قد تولى تدريب عدة فرق، من أبرزها يانج أفريكانز بطل تنزانيا، وحصل على المركز الثاني في الدوري التنزاني، وسبق له تدريب فريق تشيلسي الغاني.