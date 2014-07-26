العين الإماراتي يعادل النصر السعودي ويتوّج بالبطولة

توج العين الإماراتي ببطولته الودية بعد تعادله ١-١ أمام ضيفه النصر السعودي في ختام مباريات الدورة، وتصدر العين الترتيب برصيد ٤ نقاط بفوزه برباعية نظيفة على الكويت الكويتي الذي تعادل مع النصر ٢-٢.

ولعب النصر اللقاء بدون لاعبيه الاجانب إذ غاب مدافعه البحريني محمد حسين بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الكويت الكويتي إضافةً الى غياب اللاعب البولندي ادريان بسبب الاصابة وعدم جاهزية المحترف الجديد البرازيلي ماركينهوس.

وتقدم النصر بهدف عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي في الدقيقة ٢٩ بعد تلقيه تمريره من المهاجم حسن الراهب وضعته أمام المرمى العيناوي، قبل أن يطرد اللاعب نفسه بعد مرور عشر دقائق من تسجيله الهدف بسبب احتجاجه على قرار حكم المباراة.

وتسيد العين المباراة مستغلاً النقص العددي عند الضيوف وأضاع مهاجمه كيمو هدفاً محققاً بعد ان لعب كرةً ذكية من فوق حارس النصر ارتطمت بالعارضة، التي وقفت أيضاً أمام لاعب العين السلوفاكي ستوك.

وعند الدقيقة ٧٢ نجح مهاجم العين كيمو من تسجيل هدف التعادل بعد ان اطلق كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء النصراوية سكنت شباك الحارس عبدالله العنزي. يذكر أن الهلال السعودي توج بطلاً للنسخة الماضية.