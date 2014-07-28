رئيس نجران يهدد باللجوء إلى فيفا بسبب لاعب سوري

هدد هذيل آل شرمة، رئيس نادي نجران السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، باللجوء إلى الفيفا، في حال سماح المؤسسة الكروية داخل البلاد بقبول أوراق السوري جهاد الحسين وإمكانية لعبه في صفوف فريق التعاون الموسم المقبل.

ويؤكد آل شرمة أن اتحاد الكرة رفض في الموسم الفائت تقييد جهاد الحسين ضمن صفوف نجران الموسم الماضي، وقال لقناة "العربية": "اللاعب جهاد الحسين مرتبط بعقد مع نجران، وذهب للتوقيع مع نادي دبي الإماراتي ورفعنا عليه قضية، وأصدر فيفا شهادة مؤقتة للاعب الذي انتهى عقده مع أهلي دبي الموسم الفائت، ولدينا قضية في الفيفا سارية، وما زالت قائمة".

وعاد رئيس النادي ليقول إن التعاون فريق شقيق، ولكن حاولنا – يقصد إدارة ناديه - تسجيل اللاعب في السنة الماضية، بيد أن لجنة الاحتراف رفضت ذلك بوجود بعض الأمور التي تمنع اللاعب السوري من قيده، مشدداً أن ليس من حق الاتحاد، السماح بتسجيل لاعب لفريق وحرمان فريق آخر.

وتعود تفاصيل القضية العام الماضي، عندما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل السوري جهاد الحسين في صفوف نجران، بسبب عدم دفع النادي الجنوبي مستحقات اللاعب المالية، حيث تم إبلاغ النادي بأن مسألة قيد اللاعب باتت لدى الفيفا فيما بات، لاعب الكرامة السوري السابق، حراً وتوجه بعدها إلى دبي خصوصاً مع مطالبته لدى النجرانيين باستلام رواتبه لأكثر من خمس مرات.

من جانبه عبر جهاد الحسين عن سعادته بالعودة واللعب في صفوف فريق سعودي، وقال لـ"قناة العربية": "طموحاتي العودة إلى الدوري السعودي وتحقيق نتائج إيجابية، قضينا معسكر مميز في تونس وتركيا. عنصرا السرعة والقوة كانا مميزين، وأنا أرغب بتقديم أداء رائع في أفضل دوري بالمنطقة".