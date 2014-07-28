فيديو: سعوديان يقتحمان ملعبا أميركيا من أجل بالوتيلي

اقتحم شابان سعوديان، ملعب هاينز فيلد، الذي أقيمت به يوم الأحد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، التي انتهت 5-1 لمصلحة الأول، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية بولاية بنسيلفانيا الأميركية، وتسلل الشابان بسرعة قبل نهاية المباراة، إلى نجم ميلان ماريو بالوتيلي، والتقطا معه لقطة "سيلفي" الشهيرة.

وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب المتخصص بالفيديوهات، حيث أظهرت اللقطات السعوديين وهما يدخلان خلسة إلى أرضية الملعب، فيما كانت ردة فعل اللاعب البالغ 24 عاماً، هادئة تماماً.

وأخرج رجال الأمن في الملعب الشابين إلى الخارج، دون فعل شيء، فيما تم استجوابهما لاحقاً، فيما حظي المقطع بردة فعل كبيرة من قبل وسائل إعلامية أميركية تناقلت الحدث خلال الساعات الماضية.